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«Колорадо» одержал сухую победу над «Сан-Хосе» и вновь сравнял счёт в серии

«Колорадо» одержал сухую победу над «Сан-Хосе» и вновь сравнял счёт в серии
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 3:0.

Счёт в середине второго периода открыл форвард хозяев Натан Маккиннон. В начале третьего игрового отрезка Колин Уилсон увеличил преимущество «Колорадо», реализовав численное преимущество. Точку в матче поставил Эрик Джонсон, поразивший пустые ворота. Филипп Грубауэр оформил шат-аут, отразив 32 броска.

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова 2 силовых приёма и 4 блок-шота за 20.30 на льду. Семён Варламов остался на скамейке запасных.

«Лавины» вновь сравняли счёт в серии – 2-2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая, начало – в 5:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
03 мая 2019, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 0
0:0, 1:0, 2:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Маккиннон (Рантанен, Макар) – 30:34 (5x5), 2:0 – Уилсон (Рантанен, Ландеског) – 43:11 (5x4), 3:0 – Джонсон (Калверт, Ньето) – 58:51 (en)
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