Судьи не заметили, что перед голом Панарина шайба покинула площадку

В четвёртом матче серии полуфинала Восточной конференции «Бостон Брюинз» на выезде взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин забросил единственную шайбу своей команды. Шайба стала для российского нападающего пятой в нынешнем плей-офф. Всего у него стало 10 (5+5) очков в 8 матчах.

За несколько секунд до того, как оказаться в воротах, шайба коснулась сетки, натянутой над заградительным стеклом, и несколько игроков «Бостона» остановились. Но судьи этого не заметили, и игра продолжилась.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Запросить видеопросмотр на предмет вылета шайбы оказалось невозможным из-за нюансов правил — звонок в ситуационную комнату в Торонто предусмотрен только тогда, если попадание шайбы в защитную сетку немедленно приводит к голу.

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