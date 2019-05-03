Судьи не заметили, что перед голом Панарина шайба покинула площадку

В четвёртом матче серии полуфинала Восточной конференции «Бостон Брюинз» на выезде взял верх над «Коламбус Блю Джекетс» — 4:1.
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин забросил единственную шайбу своей команды. Шайба стала для российского нападающего пятой в нынешнем плей-офф. Всего у него стало 10 (5+5) очков в 8 матчах.
За несколько секунд до того, как оказаться в воротах, шайба коснулась сетки, натянутой над заградительным стеклом, и несколько игроков «Бостона» остановились. Но судьи этого не заметили, и игра продолжилась.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Запросить видеопросмотр на предмет вылета шайбы оказалось невозможным из-за нюансов правил — звонок в ситуационную комнату в Торонто предусмотрен только тогда, если попадание шайбы в защитную сетку немедленно приводит к голу.