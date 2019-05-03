Грубауэр — второй вратарь в истории Германии, оформивший шат-аут в Кубке Стэнли

В четвёртом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 3:0.

Вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр был признан первой звездой матча. 27-летний немец отразил 32 броска и провел первый в карьере сухой матч в плей-офф. Примечательно, что предыдущий шат-аут вратаря «Эвеланш» в плей-офф также пришелся на матч с «Шаркс» – в 2010 году Крэйг Андерсон не пропустил голов в третьем матче первого раунда (1:0 ОТ).

Грубауэр также стал вторым вратарём в истории немецкого хоккея, кому удалось провести матч на ноль в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Первым таким голкипером стал Олаф Колциг, оформивший шесть шаут-аутов, играя за «Вашингтон Кэпиталз».