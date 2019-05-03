Черри — о скандальном голе Панарина: четыре судьи проморгали этот момент

Известный телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри прокомментировал эпизод с голом российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в четвёртом матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (1:4, 2-2).

За несколько секунд до того, как оказаться в воротах, шайба коснулась сетки, натянутой над заградительным стеклом, и несколько игроков «Бостона» остановились. Но судьи этого не заметили, и игра продолжилась.

«Подобные эпизоды должны быть доступны для видеопросмотра! Шайба вылетела в сетку, после этого забивают гол, который засчитали. Между 2:0 и 2:1 огромная разница по такой игре, поверьте мне. Четыре судьи проморгали этот момент! Подобное мы видели в финале Кубка Стэнли-2006 между «Каролиной» и «Эдмонтоном», и все помнят, к чему это привело», — сказал Черри.

НХЛ объяснила, почему арбитры засчитали гол Панарина