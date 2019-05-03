Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Черри — о скандальном голе Панарина: четыре судьи проморгали этот момент

Черри — о скандальном голе Панарина: четыре судьи проморгали этот момент
Хоккей / НХЛ

Известный телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри прокомментировал эпизод с голом российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в четвёртом матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (1:4, 2-2).

За несколько секунд до того, как оказаться в воротах, шайба коснулась сетки, натянутой над заградительным стеклом, и несколько игроков «Бостона» остановились. Но судьи этого не заметили, и игра продолжилась.

«Подобные эпизоды должны быть доступны для видеопросмотра! Шайба вылетела в сетку, после этого забивают гол, который засчитали. Между 2:0 и 2:1 огромная разница по такой игре, поверьте мне. Четыре судьи проморгали этот момент! Подобное мы видели в финале Кубка Стэнли-2006 между «Каролиной» и «Эдмонтоном», и все помнят, к чему это привело», — сказал Черри.

НХЛ объяснила, почему арбитры засчитали гол Панарина
Панарин забил гол, который нельзя было засчитывать. Но «мундирам» это не помогло
Новый судейский скандал чудом не повлиял на исход матча.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент