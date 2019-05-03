20-летний Макар набрал 5 очков в 7 матчах. Он дебютировал в НХЛ в этом плей-офф

В четвёртом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» — 3:0.

Защитник «лавин» Кейл Макар отметился результативной передачей, когда отличился Натан Маккиннон. 20-летний хоккеист набрал пятое очко в семи матчах в нынешнем плей-офф. Примечательно, что Кейл дебютировал в НХЛ по ходу розыгрыша этого Кубка Стэнли.

Макар был выбран под четвёртым номером на драфте-2017. Последние два сезона он провёл в составе команды университета Массачусетса и в 2019 году вывел команду в чемпионский матч NCAA, в котором победу со счётом 3:0 одержала команда университета Миннесоты.

Уроженец Калгари стал обладателем приза Хоби Бэйкера 2019 года как лучший игрок NCAA, набрав 49 (16+33) очков в 41 матче и став самым результативным защитником. Ранее он подписал трёхлетний контракт новичка с «лавинами».

Кейл Макар в дебютном матче в НХЛ стал автором исторического достижения