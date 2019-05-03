Стали известны три звезды дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли. Официальный сайт лиги определил трёх лучших хоккеистов дня, российские игроки не попали в тройку.

Главной звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, оформивший дубль в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:1, 2-2).

Второй звездой признан вратарь «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр, оформивший первый шат-аут в карьере в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (3:0, 2-2). Грубауэр стал вторым вратарём в истории немецкого хоккея, кому удалось провести матч на ноль в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Первым таким голкипером стал Олаф Колциг, оформивший шесть шаут-аутов, играя за «Вашингтон Кэпиталз».

Третьей звездой признан вратарь «Бостона» Туукка Раск, отразивший 39 из 40 бросков в победной игре с «Коламбусом».