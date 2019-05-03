«Колорадо» — «Сан-Хосе»: видеообзор четвёртого матча противостояния

В четвёртом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома победил «Сан-Хосе Шаркс» — 3:0.



Счёт в середине второго периода открыл форвард хозяев Натан Маккиннон. В начале третьего игрового отрезка Колин Уилсон увеличил преимущество «Колорадо», реализовав численное преимущество. Точку в матче поставил Эрик Джонсон, поразивший пустые ворота. Филипп Грубауэр оформил шат-аут, отразив 32 броска.

Видеообзор самых ярких моментов матча также доступен на «Чемпионате».

На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова 2 силовых приёма и 4 блок-шота за 20.30 на льду. Семён Варламов остался на скамейке запасных.



«Лавины» вновь сравняли счёт в серии – 2-2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая, начало – в 5:00 мск.

20-летний Макар набрал 5 очков в 7 матчах. Он дебютировал в НХЛ в этом плей-офф