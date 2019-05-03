Грачёв: «Авангард» запомнился мне количеством бросков по воротам соперника

Нападающий Евгений Грачёв поделился впечатлениями после перехода в «Авангард».

«После прошлого сезона цель и у меня, и у «Авангарда» одна. Хочется завоевать Кубок Гагарина. Буду стараться помочь команде решить эту задачу. Омский клуб в прошедшем сезоне мне запомнился прежде всего количеством бросков, которые они наносили по воротам соперника. Да и в целом могу отметить хоккей, в который играла команда – скоростной, активный, агрессивный. И в то же время очень грамотный, это важно.

В плей-офф лично меня «Авангард» впечатлил, когда уверенно прошёл Казань. Роль в новом коллективе? Готов к любой работе, к любой роли, думаю, ближе к началу сезона мне расскажут руководители и тренеры, чего именно они от меня ждут, и какие конкретно задачи передо мной стоят», — цитирует Грачёва официальный сайт омского клуба.