Дебур — о 0:3 с «Колорадо»: едва ли кто-то думал, что выиграем обе гостевые игры

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур прокомментировал поражение в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (0:3, 2-2).

«Давайте будем честными. Едва ли кто-то думал, что мы выиграем обе гостевые встречи. У нас были шансы до середины матча, но в итоге просто не получилось», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

Счёт в середине второго периода открыл форвард хозяев Натан Маккиннон. В начале третьего игрового отрезка Колин Уилсон увеличил преимущество «Колорадо», реализовав численное преимущество. Точку в матче поставил Эрик Джонсон, поразивший пустые ворота. Филипп Грубауэр оформил шат-аут, отразив 32 броска.

«Лавины» вновь сравняли счёт в серии – 2-2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая, начало – в 5:00 мск.