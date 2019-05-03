Евгений Назаркин вернулся в систему «Трактора»

Выпускник школы «Трактор» Евгений Назаркин вернулся в систему челябинского клуба, сообщается на официальном сайте.

В течение спортивной карьеры 22-летний хоккеист выступал за такие клубы, как «Белые Медведи», «Челмет», «Авангард», «Сарыарка»», «Омские Ястребы» и «Динамо» (Санкт-Петербург). Именно в «Динамо» Евгений и доигрывал минувший сезон. Назаркин является двукратным бронзовым призёром Молодежной хоккейной лиги (2014, 2015).

«Мы возвращаем своих воспитанников. Евгений Назаркин, прошедший школу «Трактора», призёр Молодёжной хоккейной лиги, снова в системе клуба. Мощный габаритный защитник с хорошим показателем «плюс-минус». Ждем от перспективного хоккеиста яркой и убедительной игры», — прокомментировал возвращение игрока директор «Трактора» Борис Видгоф.