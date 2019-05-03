Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Торторелла: этот матч стал для «Коламбуса» разочарованием

Торторелла: этот матч стал для «Коламбуса» разочарованием
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:4, 2-2).

«Наша команда гордилась своей дисциплиной, и этот матч стал для нас разочарованием. Их лучшие игроки забивают несколько голов в игре в большинстве. Мы слишком много времени проводили у своих ворот. У нас нет проблем с тем, чтобы играть в Бостоне. Сегодня мы дали сопернику слишком много шансов, было неоправданно много удалений.

В начале плей-офф у нас забивали многие, а теперь только лидеры — Панарин и Дюшейн? Да у нас было много шансов забить, но мы не забивали. Были выходы два в один, можно было сравнивать счёт. Мы этого не сделали, а Раск несколько раз сотворил ключевые спасения. Удаления забрали у нас энергию», — сказал Торторелла на послематчевой пресс-конференции.

Торторелла перед матчем с «Бостоном» поскользнулся и упал на лавку «Коламбуса»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент