Кучеров: у нас с Панариным свой вопрос, многие просто не поняли

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров ответил на вопрос о рукопожатии с нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным после завершения серии первого раунда плей-офф НХЛ. Тогда североамериканские СМИ обратили внимание на то, что Панарин рассмеялся в лицо Кучерову, протягивая ему руку.

«Зачем сейчас говорить про плей-офф? Я в сборной, и мысли только о ней. Что случилось, то случилось. Главное для меня – Кубок Стэнли. Личные достижения отходят на второй план. Плей-офф НХЛ показал, что нужна команда. Кто-то говорит, что моё достижение важнее Кубка Стэнли? В первую очередь спасибо ребятам, тренерскому штабу. Но Кубок Стэнли – это другое. Не знаю, как это можно сравнивать. Могильный не писал и не звонил.

Что мне сказал Панарин на том рукопожатии? Это останется между нами. Его слова про расправу? У нас свой вопрос, многие просто не поняли», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Spittin’ Chicklets: Панарин поступил безжалостно, рассмеявшись в лицо Кучерову