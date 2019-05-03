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«Спартак» продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Вишневским

«Спартак» продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Вишневским
Хоккей / КХЛ

Защитник Дмитрий Вишневский принял контрактное предложение и продолжит выступать за «Спартак», сообщает официальный сайт красно-белых. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2020 года.

Хоккейную карьеру Вишневский начинал в «Спартаке», где прошёл путь от хоккеиста «молодёжки» до защитника основной команды, в которой сыграл на уровне КХЛ четыре сезона. Затем в результате обмена перешёл в московское «Динамо», где дважды стал обладателем Кубка Гагарина.

29-летний защитник вернулся в «Спартак» во время регулярного сезона-2018/19 и провёл 27 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка. Помимо красно-белых хоккеист выступал за московское «Динамо». В общей сложности в КХЛ на счету игрока 100 (26+74) очков в 482 матчах.

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