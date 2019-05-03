Кучеров: в сборной выполняют каждый каприз. Наша задача — только побеждать

Нападающий сборной России Никита Кучеров отметил высокий уровень организации в национальной команде.

«Всё отлично. Выполняют каждый каприз, наша задача только выходить на лёд и побеждать.

Мечтал ли я в детстве об игре с Гусевым в сборной в одной тройке? Конечно, приятно играть с Гусём, много лет провели вместе. Дай бог ему закрепиться в НХЛ. С ним интересно выходить на лёд, он креативный игрок, всегда создаёт моменты и ищет моменты для партнёров. С таким игроком очень приятно играть, большое удовольствие. Когда были маленькими, наверное, об этом не думали, просто старались.

Понятно, что когда мы провели много лет вместе, всё это осталось. Понимаем друг друга, примерно один стиль игры. Не думаю, что что-то ушло или потерялось. С такими игроками, как он, в принципе легко играть и легко найти взаимопонимание, мне так вообще легко», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.