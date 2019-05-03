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«Ак Барс» представил ролик, посвящённый уходу Свитова

«Ак Барс» представил ролик, посвящённый уходу Свитова
Хоккей / КХЛ

Пресс-служба «Ак Барса» представила ролик, посвящённый бывшему капитану команды Александру Свитову. Сегодня, 3 мая, стало известно, что Свитов покинул казанский клуб.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Ак Барса».

Опытный форвард перешёл в «Ак Барс» в 2013 году. В общей сложности в составе казанской команды 36-летний нападающий провёл 333 матча, в которых забросил 51 шайбу и сделал 63 результативные передачи.

«Ак Барс» в ранге действующего чемпиона вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде минувшего плей-офф, проиграв хоккейному клубу «Авангард» (0-4). После чего 11 апреля пост покинул главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. 64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 года, а также с 2004 по 2011 год. Новым главным тренером стал Дмитрий Квартальнов.

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