Защитник «Бостона» Макэвой: гол Панарина — это душераздирающий момент

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой прокомментировал эпизод с голом российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина в четвёртом матче серии плей-офф (4:1, 2-2).



За несколько секунд до того, как оказаться в воротах, шайба коснулась сетки, натянутой над заградительным стеклом, и несколько игроков «Бостона» остановились. Но судьи этого не заметили, и игра продолжилась.

«Когда происходит нечто подобное, легко потерять самообладание. Слава богу, что оставалось ещё много играть, и мы не бросили, не опустили рук, вернули нашу игру. Но это был душераздирающий момент, сейчас это все понимают», — сказал Макэвой, который был на льду в момент гола.

Национальная хоккейная лига выпустила специальное объяснение, почему был засчитан гол российского нападающего.

Раск — о голе Панарина: если бы видел, что шайба вылетела, погнался бы за судьёй