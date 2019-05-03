Овечкин — о слухах об обмене Малкина: главное — не слушать журналистов

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин высказался на тему возможного обмена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Главное — не слушать ни болельщиков, ни вас, журналистов. Нагнетание ни к чему хорошему не приводит. Что будет, то будет. Если ты слушаешь всех, всё читаешь, то, естественно, — ты же не робот, а человек — переживаешь за команду, за самого себя. Нужно просто абстрагироваться от всего, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В минувшем регулярном чемпионате Малкин набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах, а его контракт на сумму $ 9,5 млн в год будет действовать ещё три сезона. В розыгрыше Кубка Стэнли—2019 «пингвины» проиграли в первом раунде «Нью-Йорк Айлендерс».

Малкин: к слухам про обмен из «Питтсбурга» отношусь спокойно. Я провалил сезон