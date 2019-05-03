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Семёнов: не знаю, что едят корейцы. Все 60 минут бегают в одном темпе

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Семёнов: не знаю, что едят корейцы. Все 60 минут бегают в одном темпе
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной Казахстана Максим Семёнов прокомментировал победу в матче c командой Южной Кореи (4:1), а также поделился ожиданиями от встречи с Беларусью на чемпионате мира в первом дивизионе.

«Настраивались и говорили, что нам нужно сыграть крайне дисциплинированно. В принципе, за исключением некоторых моментов, так и получилось. Это и стало залогом успеха.

Корейцы нас удивляют. Я не знаю, что они едят, но все 60 минут бегают в одном темпе. Причём этот темп достаточно высокий. Играют дисциплинированно и очень мало ошибаются. Команда серьёзная, и я рад, что мы выиграли.

Мнение о сборной Беларуси? Разберём и посмотрим. Тренеры дадут установку. Там будет видно», — цитирует Семёнова «Шайба.kz».

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