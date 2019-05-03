«Рейнджерс» объявили о заключении контрактов с Кравцовым и Шестёркиным

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» заключил контракты новичков с двумя российскими игроками — вратарём Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым, информирует официальный сайт организации.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером. В минувшем сезоне КХЛ Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две результативные передачи в четырёх матчах.

Сведения по финансовым условиям контракта Кравцова

Шестёркин был выбран «Рейнджерс» в четвёртом раунде драфта 2014 года под общим 118-м номером. 23-летний вратарь провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражает 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.

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