Шестёркин — о СКА: здесь я пережил самые счастливые моменты в карьере

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился эмоциями после ухода из санкт-петербургского СКА.

«Пять лет, которые я провёл в Петербурге, – серьёзный срок. Я перешёл в СКА совсем молодым игроком и пережил здесь самые счастливые моменты в карьере. Два Кубка Гагарина, российское чемпионство, невероятные апрельские вечера в Казани и Магнитогорске, встречи в аэропорту, парады на Невском – всё это навсегда останется в памяти. Особняком стоит поездка на Олимпиаду, откуда наша сборная привезла золотые медали.



Хочу поблагодарить руководство клуба за то, какие условия сейчас созданы в Петербурге для игр и тренировок: в Академии СКА отлично выстроена работа с вратарями и с молодёжью в целом. Спасибо всем тренерам, с которыми мы работали на протяжении этих пять лет, спасибо партнёрам, без которых не было бы всех этих побед и достижений. И, конечно, спасибо болельщикам, Ледовому дворцу – атмосфера на наших домашних матчах была незабываемой как на обычных матчах регулярки, так и на суперважных встречах плей-офф.



Желаю удачи СКА, пусть впереди будет ещё больше радостных моментов и огромное количество новых побед!» — цитирует Шестёркина официальный сайт СКА.