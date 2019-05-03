Обозреватель матчей «Рейнджерс»: по крайней мере они собираются быть весёлыми

Обозреватель матчей «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Эрман после официального подтверждения со стороны клуба заключения контрактов с двумя российскими игроками — вратарём Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым — поделился мнением о следующем сезоне.

«Я скептически отношусь к позиции, что «Рейнджерс» будут хорошим клубом в следующем сезоне, но по крайней мере они собираются быть весёлыми», — написал Эрман.

«Их ждёт минимум борьба за уайлд-кард? В этом сезоне «Рейнджерс» стал худшим клубом лиги по суммарному количеству побед в основное и дополнительное время. К тому же были потеряны Хейз и Цуккарелло. Давайте помедленнее, парни», — ответил Эрман одному из болельщиков команды.

Отметим, что «синерубашечники» получили право второго выбора на драфте НХЛ 2019 года. С большой вероятностью под вторым номером на драфте «уйдёт» Каапо Какко.