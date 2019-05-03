Стали известны новые сочетания звеньев сборной России на тренировке в Чехии

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Брно (Чехия), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов занимались в одной тройке с Евгением Дадоновым, пару защитников образовали Дмитрий Орлов и Никита Зайцев.

Состав звеньев сборной России на тренировке:



Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин.

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров.

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Дадонов.

«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов.

«Зелёные»: Киселевич — Елесин, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

По отдельной программе работали защитники Илья Любушкин и Артём Блажиевский, а также форварды Александр Барабанов, Александр Кадейкин и Илья Михеев.

Напомним, следующий матч на Евротуре россияне проведут завтра, 4 мая, с командой Финляндии, 5 мая подопечные Ильи Воробьёва сыграют со сборной Чехии.

На предстоящем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.