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Известны бригады большинства сборной России на тренировке в Брно

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Известны бригады большинства сборной России на тренировке в Брно
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стали известны бригады большинства сборной России на тренировке в Брно (Чехия), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Календарь чемпионата мира — 2019

Первая бригада: Сергачёв, Малкин — Кучеров — Гусев, Дадонов.
Вторая бригада: Орлов Овечкин — Кузнецов — Капризов, Григоренко.

Напомним, следующий матч на Евротуре россияне проведут завтра, 4 мая, с командой Финляндии, 5 мая подопечные Ильи Воробьёва сыграют со сборной Чехии. В первом матче сборная России проиграла Швеции со счётом 4:6, эта игра состоялась в Стокгольме.

На предстоящем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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