Стали известны бригады большинства сборной России на тренировке в Брно (Чехия), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Календарь чемпионата мира — 2019

Первая бригада: Сергачёв, Малкин — Кучеров — Гусев, Дадонов.

Вторая бригада: Орлов Овечкин — Кузнецов — Капризов, Григоренко.

Напомним, следующий матч на Евротуре россияне проведут завтра, 4 мая, с командой Финляндии, 5 мая подопечные Ильи Воробьёва сыграют со сборной Чехии. В первом матче сборная России проиграла Швеции со счётом 4:6, эта игра состоялась в Стокгольме.



На предстоящем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.