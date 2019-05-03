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Сборная Словении одержала первую победу на ЧМ-2019, Копитар набрал два очка

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Словении одержала первую победу на ЧМ-2019, Копитар набрал два очка
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Словении обыграла Венгрию со счётом 6:0 на чемпионате мира 2019 года, который проходит в Казахстане. Обе команды выступают во втором по силе дивизионе мирового хоккея. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Словенская команда одержала первую победу на турнире, до этого она проиграла три матча подряд. Сборная Венгрии потерпела третье поражение в четырех играх.

Венгрия — Словения — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)
0:1 — 13.57 Штебин (Дрозг, Голичич)
0:2 — 20.59 Дрозг (Саболич, Копитар) ГБ
0:3 — 23.16 Дрозг (Зайц, Голичич)
0:4 — 30.22 Куральт (Маговач)
0:5 — 54.11 Копитар (Родман)
0:6 — 58:33 Хебар (Панце) ГМ

В следующем матче словенская сборная встретится с Литвой, проигравшей три раза подряд. Команда Венгрии сыграет с Казахстаном, выигравшим три матча из трёх.

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