Сборная Словении одержала первую победу на ЧМ-2019, Копитар набрал два очка

Сборная Словении обыграла Венгрию со счётом 6:0 на чемпионате мира 2019 года, который проходит в Казахстане. Обе команды выступают во втором по силе дивизионе мирового хоккея. Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар забросил шайбу и отдал голевую передачу.



Словенская команда одержала первую победу на турнире, до этого она проиграла три матча подряд. Сборная Венгрии потерпела третье поражение в четырех играх.



Венгрия — Словения — 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

0:1 — 13.57 Штебин (Дрозг, Голичич)

0:2 — 20.59 Дрозг (Саболич, Копитар) ГБ

0:3 — 23.16 Дрозг (Зайц, Голичич)

0:4 — 30.22 Куральт (Маговач)

0:5 — 54.11 Копитар (Родман)

0:6 — 58:33 Хебар (Панце) ГМ



В следующем матче словенская сборная встретится с Литвой, проигравшей три раза подряд. Команда Венгрии сыграет с Казахстаном, выигравшим три матча из трёх.

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