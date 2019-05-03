И. Воробьёв: возможно, будем ждать ещё одного игрока из НХЛ

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о тренировке команды перед матчем Евротура со сборной Финляндии.



«В принципе хорошая интенсивная тренировка прошла. Естественно, акклиматизация у Овечкина, Кузнецова, Орлова есть и будет. В целом тренировка прошла хорошо.



Чем мотивировано решение поставить Дадонова в звено к Овечкину и Кузнецову? В этом звене есть скоростной форвард, есть хороший распасовщик в лице Жени Кузнецова, есть бросковая мощь. Эти ребята не очень хорошо играют в обороне? У нас все хорошо играют в обороне, если вы знаете.



Мы готовимся к завтрашней игре, поэтому у нас практически боевой состав работал на тренировке. Мы хотим определиться с окончательным составом перед чемпионатом мира, но, возможно, будем ждать ещё одного игрока из НХЛ.



Команда должна лучше обороняться. В матче со шведами нас подвела дисциплина, было много моментов. Свои моменты мы используем, но в защите нужно играть лучше. Если будет качество игры, то и результат придёт», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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