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И. Воробьёв: Ковальчук выполняет свою роль, никакой напряжённости я не чувствую

И. Воробьёв: Ковальчук выполняет свою роль, никакой напряжённости я не чувствую
Хоккей / Евротур

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв перед матчем Евротура с Финляндией поделился мнением о форварде Илье Ковальчуке, который тренируется в четвёртом звене.

«Ковальчук работал в четвёртом звене, но во второй бригаде большинства. Вы знаете, на Кубке мира Джо Торнтон был 13-м нападающим у Канады. Илья — наш лидер, наш капитан, он выполняет свою роль. Я не чувствую никакой напряжённости с его стороны. На Евротур капитаном остаётся Ковальчук, дальше будем смотреть.

Ответственность всегда на высоком уровне — с таким подбором игроков или с другим. Мы не одни везём сильный состав, у других сборных также сильные команды. Когда шайба на тренировке ходит в одно касание — это фантастика. Приятно смотреть, душа как тренера радуется», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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