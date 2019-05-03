Кузнецов — о критике Черри: клоун, который и существует, чтобы народ смешить

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал об адаптации в команде после переезда из-за океана.



«Конечно, уже удалось перестроиться, пятый день пошёл, в хорошую сторону легче всегда. С конца сезона есть такой момент, когда можно перестроиться, тем более, чтобы в хоккей поиграть.



«Птичку» показывать не буду. Дочка спать уже будет в это время, так что отмазался. Конечно, видел «птичку» в исполнении Бывальцева, хорошо получилось.

Критика Черри? Это один клоун, он для этого и существует, чтобы народ смешить. Обидно то, что настолько здесь, в России, люди принимают близко к сердцу человека, который говорит то, что хотят услышать люди. Грустное интервью никому не нужно, а если как-то кого-то зацепить, чтобы было интересно, поэтому все и смотрят. А если стоять с грустным лицом и говорить», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.