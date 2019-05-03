Кузнецов – о сборной: по бумаге не судят, главное – играть друг за друга

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился мнением о предстоящем чемпионате мира в Словакии.



«По бумаге не судят, бывает, что команда почувствовала свою игру и без каких-то ярких личностей выиграла чемпионат. Не раз уже это видели, здесь будет зависеть от того, как сами будем играть. Много раз, наверное, было, когда было много игроков из НХЛ, и это не давало результата. Самое главное – играть друг за дружку, и желание.



С Дадоновым, по-моему, как раз в Минске немного играли вместе. Нормально с ним играется. Как в спецбригаде с Ковальчуком и Капризовым? По тренировке судить не надо, самое главное, как на игре будет. Все понимают, что на тренировке нельзя бросать сильно, потому что можешь попасть в своих. На игре уже другое, там и наверху будет открыто побольше. Наша задача сегодня была понять, кто куда едет, чтобы не было грубых ошибок и недопонимания», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Главные соперники России на ЧМ везут звёздные составы. Нашим будет непросто Канада, США и Швеция наряду с Россией будут претендовать на титул.