Кузнецов: лето было длинное, но, как один день, тот сезон резко в этот перетёк

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал, насколько сложным получился сезон в НХЛ.



«Такое чувство было, что тот сезон как-то резко сразу в этот сезон перетёк. Лето получилось вроде бы длинное, но как один день. Сна не очень много было, нагрузки большие. Поэтому чувствовалось, будто был один большой сезон.



Выхолощенности внутренней нет. С одной стороны, вроде устаёшь и проиграли, психологически не очень. Приезжаешь, перестраиваешься, много положительных эмоций. Всегда приятно приходить в раздевалку, слушать русскую речь. В сборной никого не заставляют играть, если есть желание и здоровье, самое главное, нужно понимать, сможешь помочь команде или нет», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.