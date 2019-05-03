«Нефтехимик» заключил двухлетний контракт с форвардом Игорем Угольниковым

«Нефтехимик» заключил двухлетний контракт с нападающим Игорем Угольниковым. Об этом сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.



22-летний воспитанник нижнекамской школы хоккея прошлый сезон провёл в ВХЛ, выступая за самарский клуб ЦСК ВВС. Он отыграл 52 матча в регулярном чемпионате, забросил 16 шайб, отдал 18 результативных передач и заработал показатель полезности «-8». В среднем за матч хоккеист проводил на льду 17 минут 37 секунд.



По итогам регулярного чемпионата «Нефтехимик» не сумел попасть в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. В 62 матчах команда набрала 52 очка и отстала от занявшего восьмое место «Трактора» на шесть очков.

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