Плющев: Евротур необходим при подготовке к чемпионату мира

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высоко оценил работу ФХР при формировании состава сборной России на чемпионат мира и подготовке команды к турниру.

Календарь чемпионата мира — 2019

«Евротур — одна из составляющих частей при подготовке к чемпионату мира. Тренеры сборной ищут оптимальные связки в обороне и тройки в нападении. Кроме того, матчи Евротура проводятся на больших площадках, а в нашей сборной будет немало игроков из НХЛ. Им нужно вспомнить «большие поляны», сыграться.



Стоит отметить вообще огромную работу, проделанную нашей федерацией. Поверьте, собрать такую команду — дело непростое. С теми же Дадоновым и Зайцевым возникли определенные сложности с их клубами в НХЛ, но Роман Ротенберг провел переговоры, встретился с агентами игроков, поговорил с ними, с хоккеистами, и все вопросы были улажены. Команда у нас собралась довольно талантливая. Теперь нужно стать настоящей командой», — сказал Плющев «Чемпионату».