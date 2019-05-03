Гертл: «Сан-Хосе» не хватает Павелски. Он знает, где надо быть, чтобы забивать

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл отметил, что команде не хватает капитана Джо Павелски, получившего травму в седьмой игре первого раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (4-3).



«Нам не хватает Джо везде, потому что он наш капитан и лидер. Ну и в большинстве, конечно. Он способен подправить любую шайбу и знает, где надо быть, чтобы забивать. Хотя нам, в принципе, удавались неплохие розыгрыши. Просто надо их чуть лучше доводить до конца. Да, нам не хватает Павелски, но в плей-офф у всех есть потери. В такой ситуации другие должны сделать шаг вперёд», — приводит слова Гертла официальный сайт НХЛ.



Павелски пропустил четыре матча серии полуфинала Западной конференции с «Колорадо Эвеланш» (2-2).

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