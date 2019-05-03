Карлссон — о серии с «Колорадо»: «Сан-Хосе» сопротивляется на пределе возможного

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон прокомментировал ход серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2-2). В четвёртой игре «акулы» проиграли на выезде со счётом 0:3.



«Лидеры «Колорадо» очень хороши, создают моменты. Мне кажется, мы сопротивляемся на пределе возможного. Они будут продолжать попытки по созданию моментов и забиванию голов. И мы должны найти способ удержать их. В четвёртом матче «Сан-Хосе» не приложил лучших усилий. Мы просто должны выучить урок, вернуться в Сан-Хосе и приложить больше усилий в следующей игре», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.



Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая, начало – в 5:00 мск. В финале Западной конференции победитель противостояния сыграет с победителем пары «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз».

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