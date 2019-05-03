Орлов: вокруг сборной создадут большой ажиотаж, но на результате это не скажется

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от приезда в национальную команду, продолжающую подготовку к матчам Евротура и чемпионата мира.

Календарь чемпионата мира — 2019

«Вроде всё хорошо. Потихоньку приходим в себя после долгого перелёта. В принципе, сезон закончился в НХЛ, «Вашингтон» вылетел из плей-офф. Нам поступил вызов, и мы сразу согласились. Всегда с удовольствием приезжаем в сборную. Сейчас находимся в хорошем расположении духа. Будем работать по плану, готовиться к чемпионату мира.



У нас собирается сильная сборная, это хорошо. Думаю, вокруг команды будет создан большой ажиотаж. Впрочем, это никак не скажется на результате, нужно настраиваться на любого соперника и с каждым матчем набирать форму. Главное, чтобы внутри сборной всё было хорошо, хотя в команде уже отличная атмосфера.



Честно говоря, матч со Швецией смотрел отрывками. Конечно, тренерский штаб покажет видео и проведёт разбор ошибок. Работа идёт, и это самое главное. Всё будет хорошо.



Что касается состояния игроков «Вашингтона», то всё нормально. Мы уже отошли от поражения. С хорошим настроением прилетели в Москву, теперь находимся в Чехии. Теперь нужно как можно скорее пройти акклиматизацию», — сказал Орлов в эфире телеканала «Матч ТВ».