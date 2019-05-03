Барков: мы с Лайне из одного города, но летом тренируемся отдельно

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков рассказал, как пройдёт подготовка в межсезонье.



«Проведу без тренировок примерно две недели, это максимум. Затем приступлю к работе. Ничего сложного — только небольшие шаги и основы. Мы с Патриком Лайне из одного города (Тампере, Финляндия. — Прим. «Чемпионата»), но при этом не тренируемся вместе. Он предпочитает работать в другом городе. Я обычно стараюсь уделять внимание каждому компоненту. Игра становится быстрее, поэтому и я должен быть быстрее.



Чем буду заниматься летом помимо хоккея? Мы с Лайне примем участие в благотворительном турнире по гольфу. Кроме того, несколько одноклубников планируют провести свадебные мероприятия. Будет приятно встретиться с товарищами вне игровой площадки», — приводит слова игрока официальный сайт «пантер».

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