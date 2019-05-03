«Тампа» заключила новый контракт с защитником Яном Руттой

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписал однолетний контракт с защитником Яном Руттой, сообщает официальный сайт «молний». По условиям договора, хоккеист заработает $ 1,3 млн.



28-летний игрок пополнил состав «Тампы» в январе 2019 года в результате обмена из «Чикаго Блэкхоукс». Он провёл 37 матчей в сезоне-2018/19 в составе двух команд и набрал 8 (2+6) очков. В четырёх матчах плей-офф на счету чешского защитника две результативные передачи.



В НХЛ отыграл 94 матча. На счету Рутты восемь заброшенных шайб, 20 результативных передач, два гола в большинстве и показатель полезности «-3».



Незадрафтованный чех провёл семь сезонов на родине, перед тем как подписал контракт с «Чикаго» в июне 2017 года.

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