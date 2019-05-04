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«Каролина» победила «Айлендерс», выиграв серию плей-офф со счётом 4-0

«Каролина» победила «Айлендерс», выиграв серию плей-офф со счётом 4-0
Хоккей / НХЛ

В четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1). Таким образом, «Харрикейнз» одержали шестую победу кряду в плей-офф и выиграли серию со счётом 4-0. «Айлендерс» завершили выступление в Кубке Стэнли.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Себастьян Ахо (1+1), Теуво Терявяйнен (1+1) и Джастин Фолк (0+2). Голкипер хозяев Кёртис Макэлинни отразил 26 бросков из 28. В составе «Айлендерс» голами отметились Мэтью Барзал и Брок Нельсон.

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 35 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
04 мая 2019, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5 : 2
1:1, 3:0, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Барзал (Тэйвз, Эберле) – 02:30 (5x4), 1:1 – Ахо (Терявяйнен, Фолк) – 04:44 (5x4), 2:1 – Терявяйнен (Фёгеле, Ахо) – 22:11 (5x5), 3:1 – Маккегг (Песке, Мартинук) – 23:17 (5x5), 4:1 – Уильямс (Стаал, Нидеррайтер) – 28:51 (5x5), 5:1 – Свечников (Фолк) – 55:13 (5x5), 5:2 – Нельсон (Мейфилд, Тэйвз) – 58:51 (5x5)
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