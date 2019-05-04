Свечников в матче с «Айлендерс» забросил 3-ю шайбу в плей-офф

В четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1). Таким образом, «Харрикейнз» одержали шестую победу кряду в плей-офф и выиграли серию со счётом 4-0. «Айлендерс» завершили выступление в Кубке Стэнли.

В концовке третьего периода пятую шайбу своей команды забросил российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. В пяти матчах плей-офф на счету второго номера драфта-2018 три гола и результативная передача при показателе полезности «+3».

Видео гола Свечникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Свечников пропустил шесть матчей в плей-офф после того, как его отправил в нокаут капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Драка с участием россиянин произошла в третьем матче серии первого раунда плей-офф.