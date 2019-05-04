Джастин Уильямс набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ

В четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2. В составе «ураганов» заброшенной отметился 37-летний нападающий Джастин Уильямс. Таким образом, он набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ.

Посмотреть видео гола Уильямса можно на официальном сайте лиги.

Для достижения рубежа в 100 очков (39+61) Уильямсу понадобилась 151 игра. В текущем плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 11 встречах. В регулярном чемпионате он набрал 53 очка – 23 гола и 30 результативных передач.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Себастьян Ахо (1+1), Теуво Терявяйнен (1+1) и Джастин Фолк (0+2). Голкипер хозяев Кёртис Макэлинни отразил 26 бросков из 28. В составе «Айлендерс» голами отметились Мэтью Барзал и Брок Нельсон.

«Харрикейнз» одержали шестую победу кряду в плей-офф и выиграли серию со счётом 4-0.