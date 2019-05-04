Радулов набрал 10-е очко в текущем плей-офф

В пятом матче серии полуфинала Западной конференции «Сент-Луис Блюз» принимает «Даллас Старз». В середине третьего периода гости ведут со счётом 2:1. На 27-й минуте российский нападающий «звёзд» Александр Радулов помог отличиться Эсе Линделлю.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

В текущем плей-офф на счету Александра 10 очков при показателе полезности «+8» — 5 голов и 5 результативных передач. Всего в играх на вылет он набрал 31 (13+18) балл в 35 встречах. В регулярном сезоне на счету россиянина в 70 матчах 72 балла (29+43).

Счёт в серии равный – 2-2. «Даллас» впервые может выйти вперёд.