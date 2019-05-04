Ленер: удачи «Каролине», это великолепная команда

Вратарь «Нью-Йорк» Айлендерс Робин Ленер прокомментировал вылет из Кубка Стэнли после поражения «Каролине Харрикейнз» в четырёх матчах полуфинала Восточной конференции.

«Не такого конца мы хотели. Я так горжусь командой, у этой организации светлое будущее. От всего сердца я и моя семья хотим поблагодарить болельщиков «Айлендерс» за огромную поддержку. Никогда не забуду этот год моей жизни. Удачи «Каролине», это великолепная команда», — написал Ленер в своём «твиттере».

По два балла за результативность в составе победителей набрали Себастьян Ахо (1+1), Теуво Терявяйнен (1+1) и Джастин Фолк (0+2). Голкипер хозяев Кёртис Макэлинни отразил 26 бросков из 28. В составе «Айлендерс» голами отметились Мэтью Барзал и Брок Нельсон.