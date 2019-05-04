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«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и повёл в серии 3-2, у Радулова передача

«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и повёл в серии 3-2, у Радулова передача
Хоккей / НХЛ

В пятом матче серии полуфинала Западной конференции «Даллас Старз» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» — 2:1.

Счёт на третьей минуте открыл форвард хозяев Джейсон Спецца. В середине второго периода Эса Линделль укрепил преимущество «Далласа». В середине третьего игрового отрезка Джейден Шварц одну шайбу отыграл, но на большее хозяева не сподобились.

На счету российского нападающего Александра Радулова результативная передача, показатель полезности «+1», 4 броска в створ и силовой приём за 13.38 на льду.

У Владимира Тарасенко 4 броска и 3 силовых приёма за 24.33 (6.33 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-1» и 4 силовых приёма за 5.37.

«Даллас» впервые повёл в серии – 3-2. Следующий матч состоится на льду «Старз» 5 мая, начало – в 22:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
04 мая 2019, суббота. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1 : 2
0:1, 0:1, 1:0
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Спецца (Сегин, Янмарк) – 02:42 (5x5), 0:2 – Линделль (А. Радулов, Клингберг) – 26:13 (5x5), 1:2 – Шварц – 48:26 (5x5)
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