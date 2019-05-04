«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и повёл в серии 3-2, у Радулова передача

В пятом матче серии полуфинала Западной конференции «Даллас Старз» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» — 2:1.

Счёт на третьей минуте открыл форвард хозяев Джейсон Спецца. В середине второго периода Эса Линделль укрепил преимущество «Далласа». В середине третьего игрового отрезка Джейден Шварц одну шайбу отыграл, но на большее хозяева не сподобились.

На счету российского нападающего Александра Радулова результативная передача, показатель полезности «+1», 4 броска в створ и силовой приём за 13.38 на льду.

У Владимира Тарасенко 4 броска и 3 силовых приёма за 24.33 (6.33 – в большинстве). У Ивана Барбашёва «-1» и 4 силовых приёма за 5.37.

«Даллас» впервые повёл в серии – 3-2. Следующий матч состоится на льду «Старз» 5 мая, начало – в 22:00 мск.