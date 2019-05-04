Свечников – болельщикам «Каролины»: лучшие фанаты в мире, спасибо

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после выхода в финал Восточной конференции НХЛ поблагодарил болельщиков «ураганов».

«Лучшие фанаты в мире! Спасибо», — написал россиянин в своём «твиттере».

В пяти матчах плей-офф Свечников набрал 4 очка при показателе полезности «+3» — 3 гола и результативная передача. В регулярном сезоне на счету второго номера драфта-2018 20 голов и 17 результативных передач при 62 минутах штрафа.

«Каролина» вышла в финал Восточной конференции впервые за 10 лет, обыграв «Нью-Йорк Айлендерс». В 2009 году «ураганы» в четырёх матчах уступили «Питтсбург Пингвинз». Следующий раз «Каролина» попала в плей-офф только в текущем сезоне.

В финале Восточной конференции «Каролина» встретится с победителем противостояния «Бостон Брюинз» — «Коламбус Блю Джекетс» (2-2).