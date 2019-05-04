Уильямс: успех «Каролины» значит много, мы сумели смутить «Айлендерс»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс поделился впечатлениями от победы в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (4-0).



«Этот успех очень много значит для большого количества людей. Он многое значит для меня, для всех, кто собрался на стадионе, всех, кто смотрел матч по телевизору, слушал его по радио. И он очень много значит для хоккеистов нашей команды.



Мы навязали им свою игру в начале второго периода, забив гол. Мы хотели смутить их, заставить их сомневаться в себе, и у нас это получилось в начале второго периода. И мы продолжили играть дальше в таком же ключе. Ну и Макэлинни был, как всегда, великолепен. Выручал нас, когда это было нужно. Это никого не удивляет», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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