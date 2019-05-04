«Эдмонтон» предлагает Холланду пост генменеджера с широкими полномочиями

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» пригласил известного специалиста Кена Холланда на пост генерального менеджера, информирует Sportsnet. 63-летнему Холланду, работающему вице-президентом «Детройт Ред Уингз», предложены широкие полномочия и контроль над всеми хоккейными операциями. Руководство «нефтяников» ждёт ответа Холланда.



Холланд за время работы с «Детройтом» в качестве генменеджера выиграл три Кубка Стэнли — в 1998, 2002 и 2008 годах.



В случае отказа Холланда у «Эдмонтона» имеет шорт-лист кандидатур на пост генменеджера. В него входят сотрудник «Торонто Мэйпл Лифс» Марк Хантер, экс-генменеджер сборной Канады Шон Бурк и временно исполняющий обязанности генменеджера «Ойлерз» Кит Гретцки.

«Эдмонтон» уволил Чиарелли. За четыре года он наделал много глупостей Шлейф ошибок и ужасных решений тянется за генеральным менеджером ещё с «Бостона».