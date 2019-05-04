Якубов: рассчитываем, что Кормье заиграет в связке с Азеведу

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контрактов с нападающими Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье.



«Фрэттин – забивающий праворукий форвард, умеющий играть на обоих флангах. Нападающий забил 26 голов в прошлом сезоне, поэтому считаем, что он усилит нашу атакующую линию и позволит команде разнообразить игру в большинстве. Сейчас мы рассматриваем вариант с его игрой в одном звене с Джастином Азеведо и Патрисом Кормье. «Ак Барс» рассчитывает на Фрэттина как на лидера нападения.



Кормье – мобильный центрфорвард с опытом выступления в КХЛ, умеющий выступать на позиции лидера. Вместе с командой он ровно провёл весь прошлый сезон, после второго места в Восточной конференции вышел во второй раунд плей-офф. При этом набрал 44 очка, много забивал, регулярно играл в большинстве, активно работал под воротами. Мы рассчитываем, что у канадца получится заиграть в связке с соотечественником, Джастином Азеведу, и создать боевое звено для «Ак Барса», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

Фрэттин и Кормье подписали контракты с «Ак Барсом»