Пашков: Квартальнову будет тяжело в «Ак Барсе», его спасёт безошибочная работа

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Ак Барса» и прокомментировал трансферную активность «Металлурга».



«На мой взгляд, Дмитрию Квартальнову будет в Казани крайне тяжело, ведь в „Ак Барсе“ остается огромное тренерское наследие Зинэтулы Билялетдинова в виде трех Кубков Гагарина, оно будет давить. Как, впрочем, и специфика Татарстана — республики, в которой любому человеку из другого региона очень важно адаптироваться. Желаю Квартальнову удачи, его в Казани спасет только безошибочная работа и крепкий результат. И нужно все это показывать с первых дней работы в клубе.



На мой взгляд, сейчас для „Магнитки“ самое главное — оживить своего капитана и снайпера Сергея Мозякина, для которого прошедший сезон не сложился. Если я правильно понимаю, под Мозякина приобретен Андрей Локтионов — универсальный форвард, с неплохим хоккейным образованием. Идея интересная и понятная: он добавит звену Мозякина скорости, да и с головой у Локтионова все в порядке», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.



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