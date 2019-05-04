Линделль — о победном голе: Радулов сбросил шайбу, ему нравится так играть

Защитник «Даллас Старз» Эса Линделль прокомментировал свою победную шайбу в пятом матче серии с «Сент-Луис Блюз» (2:1, 3-2 в серии).



«Мне повезло, что Радулов сбросил мне шайбу. Ему нравится так играть. Я окликнул его, и он меня услышал. Клингберг крикнул мне, что соперник сзади накатывается на меня. Поэтому я сместился чуть в центр, переложил шайбу на неудобную руку и бросил. По-моему, шайба кого-то задела. Мне повезло. Забивать всегда приятно», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте НХЛ.



«Даллас» впервые повёл в серии. Следующий матч состоится на льду «Старз» 5 мая, начало – в 22:00 мск.



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