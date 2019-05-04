Видео матча, в котором «Каролина» выбила «Айлендерс» из плей-офф

В четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1). Таким образом, «Харрикейнз» одержали шестую победу кряду в плей-офф и выиграли серию со счётом 4-0. «Айлендерс» завершили выступление в Кубке Стэнли.

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По два балла за результативность в составе победителей набрали Себастьян Ахо (1+1), Теуво Терявяйнен (1+1) и Джастин Фолк (0+2). Голкипер хозяев Кёртис Макэлинни отразил 26 бросков из 28. В составе «Айлендерс» голы на счету Мэтью Барзала и Брока Нельсона. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 35 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот, забросил одну шайбу и закончил матч с показателем полезности «+1».