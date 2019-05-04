Кравец: для меня великая радость — возглавить клуб КХЛ

Михаил Кравец прокомментировал назначение на пост главного тренера подмосковного «Витязя».



«Очень рад назначению, понимаю всю ответственность, возложенную на меня и тренерский штаб. Надеюсь создать в коллективе позитивную хоккейную семью, команду, которая покажет хороший хоккей и будет радовать болельщиков победами.



Для меня великая радость – возглавить клуб КХЛ «Витязь». На протяжении долгих лет я стремился к этому, в течение семи лет был помощником в клубах КХЛ. И я понимаю, насколько это большая честь и ответственность», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.



55-летний Кравец ранее никогда не возглавлял клубы КХЛ. В течение трёх сезонов он входил в тренерский штаб СКА (2009/10, 2012/14), после чего работал тренером ХК «Сочи» (2014/16). Нынешний сезон Кравец начинал в должности главного тренера клуба МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в клубе ВХЛ «СКА-Нева».

«Витязь» подтвердил назначение Михаила Кравеца главным тренером